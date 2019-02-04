شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء جهاز بيراميدز يتابعون مواجهة الداخلية من المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد أعضاء الجهاز الفنى الجديد لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز فى مدرجات ملعب الشرطة بالعباسية لمتابعة مباراة الفريق أمام الداخلية. وتواجد معاونو رامون دياز فى المدرجات بينما غاب المدير الفنى عن حضور المباراة، ومن المقرر أن يتولى دياز قيادة بيراميدز فى مباراة سموحة بالجولة الـ22 للدوري. ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 37 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

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