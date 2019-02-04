شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة وادى دجلة استعدادا لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، قائمة فريقه لمواجهة بتروچت بالمباراة المقرر لها فى الساعة 3 عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 21 من مسابقة الدوى. وضمت القائمة 20 لاعبًا هم: محمد عبد المنصف - خالد وليد - إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - دودو الجباس - يايا سوماهورو - مصطفي طلعت - محمد هلال - عمرو صالح - محمد عبد العاطى - حسام عرفات - بوزاس فاسيلوس - محمد جمال بيبو - أحمد رمضان بيكهام - إبراهيم عايش - يوسف محرم - محمود عمرى - أحمد سعيد - إبراهيما نداى - بسام وليد.

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