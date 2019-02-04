صحيفة تركية تكشف.. "الوعد" الذي سينقل تريزيجيه إلى جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية تركية، أن مسؤولي نادي جالاتا سراي حصلوا على وعد من جانب إدارة قاسم باشا، بالحصول على توقيع المصري محمود حسن "تريزيجيه" في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته جريدة الصباح التركية، ونقلته عنها جريدة ستار، فإن إدارة قاسم باشا وعدت مسؤولي جالاتا سراي بالسماح لهم بضم اللاعب المصري بمجرد نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل جاري رودريجيز لاتحاد جدة السعودي مقابل 11 مليون دولار، وأوزان كاباك إلى شتوتجارت الألماني مقابل نفس القيمة، أنعشت خزينة جالاتا سراي في الفترة الحالية.

وشددت على أن الرحيل المحتمل للمغربي يونس بلهندة إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف المقبل بسبب إصاباته المتكررة سيكون عاملًا مساعدًا أيضًا من أجل القدرة على دفع المبلغ المطلوب لضم تريزيجيه.

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة قاسم باشا ترغب في الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال للاستغناء عن تريزيجيه، في الوقت الذي يعاني فيه جالاتا سراي حاليًا بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن الـ22 مليون دولار التي حصل عليها جالاتا سراي إلى جانب المبلغ الذي سيتقاضاه نظير رحيل بلهندة، دفع إدارة النادي للدخول بقوة لضم تريزيجيه في ظل ضمان القدرة على دفع الأموال المطلوبة.

الجدير بالذكر أن قاسم باشا يرغب في ضم تريزيجيه منذ الصيف الماضي، إلا أن المفاوضات تعثرت أكثر من مرة بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي الخاص بالصفقة.