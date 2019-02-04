الاتحاد يقتنص تعادلا مثيرا أمام المصري بأقدام عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق الاتحاد السكندري، تعادلا صعبا أمام المصري البورسعيدي، بهدفين لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 21 بالدوري المصري.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي "أحمد مسعود ، اسلام ابو سليمة، أحمد شوشة، محمود حامد، عمر كامل، فريد شوقي، ايميكا ازي، سعيد سمبوري، حسين رجب، اسلام عطية، محمود وادي".

وتشكيل الاتحاد: " محمود الألفي، السيد سالم، محمود رزق، ولاس سيلفا، أحمد توفيق، نور السيد، مانجا، كريم ممدوح، رزاق سيسيه، توني سيلفا، تشوكا".

وسجل سعيدو سيمبوري الهدف الأول لفريق المصري مع حلول الدقيقة 12،من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء ضد فريق الاتحاد.

وعادل النتيجة اللاعب عمار حمدي، المعار من الأهلي لفريق الاتحاد السكندري، مع حلول الدقيقة 61، بتسديدة أرضية سكنت شباك حارس مرمى فريق المصري.

وفي الدقيقة 71، تمكن محمود حمد من تسجيل الهدف الثاني لفريق المصري، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، ليحولها برأسية صاروخية في الشباك.

وفي الدقيقة 90 تمكن البديل عمار حمدي، من تسجيل الهدف الثاني لفريق الاتحاد وحرم المصري من تحقيق الفوز.

وتعد هذه هي المباراة السادسة على التوالي لفريق الاتحاد السكندري، بدون فوز، حيث كان أخر فوز حققه الفريق أمام إنبي بهدف دون رد، في لقاء بالجولة الـ 15 بالدوري يوم 20 نوفمبر 2018.

وبتلك النتيجة رفع فريق المصري رصيده إلى 26 بالمركز السابع، بينما وصل الاتحاد السكندري إلى 21 نقطة بالمركز الثالث عشر.