مباشر الدوري.. الداخلية 0-0 بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الداخلية وبيراميدز المقامة على ملعب ستاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة من 20 مباراة، بينما يأتي الداخلية بقيادة علاء عبدالعال في المرتبة الـ13 وفي جعبته 21 نقطة.

ويتولى أحمد حسن القيادة الفنية لبيراميدز في هذه المباراة مؤقتًا، بعد رحيل حسام حسن عن الفريق الوليد هذا الموسم والاستعانة بخدمات الأرجنتيني رامون دياز كمدير فني جديد.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، علي جبر، عبدالله بكري، رجب بكار، نبيل عماد "دونجا"، محمد مجدي أفشة، كينو، عبدالله السعيد، إريك تراوري، عمر خربين.

تشكيل الداخلية: محمد صبحي، أحمد حسن أوكا، رشاد فاروق، إيمانويل إيجيبتور، إبراهيم أبو اليزيد، مصطفى كالوشا، إسلام جابر، أحمد عبدالموجود "بحبح"، محمود شديد، حسام باولو، حجاج عويس.

أشهر الحكم التونسي البطاقة الحمراء في وجه إيمانويل إيجيبتور لاعب الداخلية بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر الاعتراض على تلقي إنذار في الدقيقة الـ58 من عمر المباراة.

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