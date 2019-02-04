شاهد.. مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد، بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد وست هام يونايتد، والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد لندن الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، بعد التعادل أمام

ليستر سيتي بهدف لمثله في الجولة الماضية من البطولة، والحفاظ على فارق الـ5 نقاط مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي.

و ينفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمي: ألسيون

في الدفاع: فان ديك ، روبيرتسون ، جوميز ،الكسندر ارنولد.

في خط الوسط: نابي كيتا ،فاينالدوم، هندرسون.

في الهجوم: محمد صلاح ،فيرمينو ، ساديو ماني.

يذكر أن مباراة الفريقين على ملعب آنفيلد في الدور الأول من الدوري هذا الموسم قد انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-0، ولكن يورجن كلوب أكد أن الريدز سيواجهون فريقًا مختلفًا وأكثر قوة في مباراة اليوم.