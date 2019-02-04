فيديو.. الهلال يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

فريق الهلال السعودي

كتب- أحمد البادي:

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، في إطار الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

بادر فريق الفتح بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه عبدالقادر الوسلاتي، بينما سجل للهلال بافيتيمبي جوميز الهدف الأول والثالث في الدقائق 16، 37، وأضاف كارلوس إدواردو الهدف الثاني

في الدقيقة 32، واختتم نواف العابد بهدف رابع في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يواصل الهلال تصدره لترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

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