مجلس إدارة الاتحاد يواجه ضغوطا بتغيير الجهاز الفني بعد التعادل مع المصري

كتب - اميرة فتحي

تسود حالة من الغضب بين جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى ليس فقط للتعادل الذى حققه الفريق الأول لكرة القدم أمام فريق النادى المصرى وإنما لسوء الأداء وطريقة اللعب والتغييرات التى جاءت متأخرة

ويحمل الجماهير الكابتن حلمى طولان وجهازه الفنى المسئولية فى نتائج الفريق الغير مرضية خاصة بعد حزمة صفقات انتقالات يناير الشتوية.

كما يواجه مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى ضغطا كبيرا من

قبل الجماهير التى تطالب بتغيير الجهاز الفنى قبل السفر الى الرياض الأسبوع المقبل لمواجهة فريق الهلال السعودى فى إطار الدور ال١٦ من بطولة زايد العربية

وحتى كتابة هذه السطور لم يحسم مجلس الإدارة موقفه من البقاء على جهاز طولان من عدمه.