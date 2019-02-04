تأجيل مباراة ناشئي الأهلي أمام طلائع الجيش

فريق الاهلي مواليد 2000 - ارشيفية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

تأجلت مباراة فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٠، التي كان مقررًا لها، اليوم الاثنين، أمام طلائع الجيش، ضمن الجولة السابعة عشرة من بطولة منطقة القاهرة، وتقرر

لها يوم الاثنين المقبل.

وقررت منطقة القاهرة لكرة القدم إقامة مباريات الجولة السادسة عشرة أولا، بعدما كانت مؤجلة، حيث ستقام مبارياتها بعد

غدٍ، الأربعاء، على أن تُقام مباريات الجولة السابعة عشرة، يوم الاثنين المقبل.

ووفقًا لذلك، يلعب فريق مواليد ٢٠٠٠ بالأهلي أمام ضيفه مصر للتأمين، بعد غدٍ، الأربعاء، ثم يلعب أمام مضيفه، طلائع الجيش، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأخير.