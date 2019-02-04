رياضة | أول رد من ريال مدريد بشأن احتمال غياب ميسي عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من ريال مدريد بشأن احتمال غياب ميسي عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني عن احتمالية غياب ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة عن مباراة الكلاسيكو المقبلة والتي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأبدى البلجيكي كورتوا، سعادته بالنتائج الجيدة التي حققها الفريق خلال الآوانة الأخيرة مؤكداً أنه ليس قلقاً من مشاركة ميسي أو غيابه عن مباراة الكلاسيكو المقبلة.

وتعرض ليونيل ميسي للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام فالنسيا بالليجا وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته بمباراة الكلاسيكو المقبلة وسوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية للوقوف على حجم اصابته خلال الساعات المقبلة.

وقال تيبو كورتوا عن إحتمالية غياب ميسي: "جمال كرة القدم يكمن في تواجد أفضل اللاعبين بمثل هذه المباريات القوية، لقد خسرنا مباراة الكلاسيكو بالليجا بدون ميسي".