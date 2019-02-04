رياضة | رقم مميز ينتظر محمد صلاح أمام وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم مميز ينتظر محمد صلاح أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، رقماً مميزاً في حالة تسجيل هدفين أمام وست هام في المباراة التي ستجمع الفريقين في منافسات مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 48 هدفاً لليفربول في الدوري الممتاز، وقد يصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً لفريق واحد في المنافسة إذا سجل هدفين في هذه المباراة (في مباراته الـ61).

‏يُذكر أن أسرع لاعب وصل إلى 50 هدف في الدوري "مع نادٍ واحد" هو ألان شيرار، في 66 مباراة مع بلاكبيرن روفرز.

ويلتقي فريق ليفربول مع وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي وذلك اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة.

ويحتل نادي ليفربول حاليا المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة بعد خوض 24 نقطة.