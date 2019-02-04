رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد 2 × 2 المصري || الدوري العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد 2 × 2 المصري || الدوري العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد - x

22:00 - ليفربول الدوري الإسباني الدرجة الأولى رايو فاليكانو - x

22:00 - ليجانيس الدوري الإيطالي فروسينوني - x

20:00 - لاتسيو كالياري - x

22:00 - أتلانتا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الهلال 4 x

17:20 1 الفتح الشباب 1 x

17:25 1 الرائد الوحدة 0 x

19:15 1 الاتحاد الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندري 2 x

17:00 2 المصري البورسعيدي الداخلية 0 x

19:30 0 بيراميدز