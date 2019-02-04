رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد 2 × 2 المصري || الدوري العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد 2 × 2 المصري || الدوري العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
-
x
22:00
-
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
رايو فاليكانو
-
x
22:00
-
ليجانيس
فروسينوني
-
x
20:00
-
لاتسيو
كالياري
-
x
22:00
-
أتلانتا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
4
x
17:20
1
الفتح
الشباب
1
x
17:25
1
الرائد
الوحدة
0
x
19:15
1
الاتحاد
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
2
x
17:00
2
المصري البورسعيدي
الداخلية
0
x
19:30
0
بيراميدز