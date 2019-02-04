رياضة | فوز شطانوف وكفر الباجور والاخماس وتعادل كفر داود في دوري مراكز الشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز شطانوف وكفر الباجور والاخماس وتعادل كفر داود في دوري مراكز الشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت مباريات المجموعة الثانية، بالجولة السابعة عشر، لمنافسات النسخة السادسة من بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، اليوم الإثنين، وشهدت المواجهات فوز فريق شطانوف، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على حساب فريق شما، فى مباراه مثيره حتى نهايتها،.

أحرز أهداف فريق شطانوف مصطفى عبد الجواد فى الدقيقه 31، خالد سعيد فى الدقيقه 35، وسلامه جمعه فى الدقيقه 37، وأحمد رجب فى الدقيقه 15 من الشوط الثانى، خالد سعيد فى الدقيقه 25 من نفس الشوط، بينما سجل أيمن سند هدفي فريق شما في الشوط الثانى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد شطانوف للنقطه 31 بالمركز الثالث، ويتجمد رصيد شما عند النقطه 30 بالمركز الرابع، شهد اللقاء تألق كبير للثنائي أحمد رجب، واحمد مجدى من صفوف فريق شطانوف.

وأدار اللقاء الطاقم التحكيمى المكون من أحمد ماجد، ومحمد عبد العزيز، وأحمد عبد الرازق.

كما شهد لقاء سنتريس وكفر منصور فوز المتصدر ( 2- صفر ) "فوز اعتبارى" لفريق سنتريس لعدم اكتمال الاعبين تحت السن لفريق كفر منصور بهذا الفوز يرتفع رصيد سنتريس للنقطه 43 بالمركز الاول ويتجمد رصيد كفر منصور عند النقطه 8.

واحتسب لقاء ميت الوسطى وتتا ( 2- صفر ) للوسطى، لعدم اكتمال الاعبين تحت السن لفريق لفريق تتا ايضا، وبهذا الفوز يرتفع رصيد ميت الوسطى للنقطه 24 ويتجمد رصيد تتا عند النقطه 19.

و فاز فريق كفر الباجور على كفر السنابسه ( 3- صفر ) ليرتفع رصيد كفر الباجور للنقطه 32 بالمركز الثانى ويتجمد رصيد كفرالسنابسه عند النقطه 19.

وأحرز اهداف اللقاء على زهو ومحمد عاطف واحمد سليمان لفريق كفر الباجور.

وفاز فريق الاخماس على فريق صراوه (4-1) ليرتفع رصيد الاخماس للنقطه 14 ويتجمد رصيد صراوة عند النقطه 21.

وتعادل كفر داود مع كفر شبرابلوله (2-2) ليصل فريق كفر داود للنقطه 27، وفريق كفر شبرابلوله للنقطه 19.

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 43 نقطة

2- كفر الباجور : 34 نقطة

3- شطانوف: 31 نقطة

4- شما: 30 نقطة

5- كفر داود: 27 نقطة

6- ميت الوسطى: 24 نقطة

7- صراوة: 21 نقطة

8- تتا: 19 نقطة

9- كفر السنابسة: 19 نقطة

10- كفر شبرابلولة: 19 نقطة

11- الأخماس: 13 نقطة

12- كفر منصور: 8 نقاط