رياضة | مهاجم الأهلي يشكو من تجاهل لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي يشكو من تجاهل لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر صلاح محسن مهاجم فريق النادي الأهلي بحالة من الغضب العارم بسبب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

ويشعر صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر بتجاهل المدير الفني مارتن لاسارتي بعد استبعاده من المشاركة في المباريات الفترة الماضية على الرغم من تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً وتماثل بعدها للشفاء تماماً.

وطلب صلاح محسن من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الحصول على الفرصة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تماثله للشفاء وخوضه للتدريبات الجماعية مع الفريق.

ويشعر مهاجم الأهلي بالقلق بسبب خروجه من حسابات لاسارتي بشكل كبير خلال التدريبات أيضاً، وهو ما يظهر عدم الرغبة في الدفع به من الأساس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتمد لاسارتي بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة على النيجيري جونيور أجاي، الذي يسير بخطى ثابتة بعد عودته من إصابة الركبة، في الوقت الذي خرج فيه صلاح محسن من الحسابات.