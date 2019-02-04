رياضة | تشكيل الداخلية أمام بيراميدز بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الداخلية أمام بيراميدز بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الداخلية كلا من :-

محمد صبحي - أحمد أوكا - رشاد فاروق - إيمانويل إيجيبتور - إبراهيم أبو اليزيد - مصطفى كالوشا - إسلام جابر - أحمد عبد الموجود "بحبح" - محمود شديد - حسام باولو - حجاج عويس.

أما البدلاء :-

شهاب الدين خالد - كريم خميس - محمد جمال - محمد مخلوف - محمد سالم - ايشا اينوسا - أحمد عبد الموجود أمين.