اونلاين | لايف مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت - كول كورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد يلا شوت - كول كورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقي اليوم ليفربول الإنجليزي مع نظيره وست هام يونايتد في تمام العاشرة مساءً بملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يل

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.

وتحمل مباراة ليفربول ووست هام يونايتد ذكريات سعيدة للنجم المصرى محمد صلاح، الذى يواجه ضحيته المفضلة، بعدما خاض ثلاث مباريات أمام الفريق اللندني بقميص ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي تمكن خلالها من التسجيل.