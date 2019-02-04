اونلاين | كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام (صلاح اساسي) .. Koralive

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كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام (صلاح اساسي) .. Koralive

تقدم بوابة الخليج 365، بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد وست هام يونايتد، والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد لندن الاولمبي، ضمن منافسات الاسبوع 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام (صلاح اساسي) .. Koralive

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، بعد التعادل أمام

ليستر سيتي بهدف لمثله في الجولة الماضية من البطولة، والحفاظ على فارق الـ5 نقاط مع مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي.

و ينفرد محمد صلاح، نجم ليفربول، بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام (صلاح اساسي) .. Koralive

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمي: ألسيون

في الدفاع: فان ديك ، روبيرتسون ، جوميز ،الكسندر ارنولد.

في خط الوسط: نابي كيتا ،فاينالدوم، هندرسون.

في الهجوم: محمد صلاح ،فيرمينو ، ساديو ماني.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام (صلاح اساسي) .. Koralive

يذكر أن مباراة الفريقين على ملعب آنفيلد في الدور الأول من الدوري هذا الموسم قد انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-0، ولكن يورجن كلوب أكد أن الريدز سيواجهون فريقًا مختلفًا وأكثر قوة في مباراة اليوم.