اونلاين | رابط - Yalla Shoot - مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام لايف مباشر اون لاين | يلا شوت مباراة محمد صلاح اليوم | Yalla Shoot

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يلا شوت hd مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر 4/1/2019 رابط مباراة الليفر ضد وست هام يونايتد اون لاين الدوري الانجليزي ينهي فريق ليفربول استعداداته لمواجهة فريق ووست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد لندن الاوليمبي يوم الأثنين الموافق 4 فبراير 2019 وتعادل الريدز أمام فريق ليستر سيتي بهدف لمثله، ليضيع فرصة كبيرة أمامه بتوسيع الفارق بينه وبين فريق مانشستر سيتي الذي وصل إلى 7 نقاط الذي خسر أمام فريق نيوكاسل، ليحتل بعد هذا التعادل صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 57 نقطة بعد كان 61 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 24 مباراة تمكن فيها زملاء الفرعون المصري من الفوز في 19 مباراة وتعادل الفريق خلال أربعة مباريات أخرى، إلا أن الخسارة كانت حاضرة في مباراة واحدة فقط.

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مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر يلا شوت حصري إلا أن فريق وست هام يؤدي أداءً متميزاً منذ بداية هذا الموسم، إلا أنه يأمل في تعويض الخسارة التي تلقاها مؤخراً أمام فريق وولفرهامبتون الذي فاز عليه بثلاثة أهداف، ليحتل بعد هذه الخسارة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المجموعة برصيد 31 نقطة جمعها من خلال مشاركته في 24 مباراة تمكن من الفوز خلال 9 مباريات وتعادل خلال 4 مباريات أخرى، وخسر خلال 11 مباراة.

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يلا شوت الجديد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر وقد صرح "يورجن كلوب" المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه قد أنهى مرانه الأخيرة تأهباً لملاقاة وست هام والفوز عليهم خلال هذه المباراة المنتظرة، مؤكداً أن المباراة سوف تشهد غياب اللاعب "أليكس أوكسيلد" و تشامبرلين وذلك بسبب الإصابة، كما يغيب أيضاً عن المباراة بسبب الإصابة الثنائي ترينت أليكساندر-آرنولد، جو جوميز، مشيراً إلى أن المباراة لن تشهد أي غيابات أخرى بسبب الإيقاف.

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إلا أن "بيليجريني"المدير الفني لفريق وست هام قد صرح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول ووست هام أن الفريق يعاني في الفترة الأخيرة من غيابات بالجملة بين صفوفه وهذا بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعبين خلال المباريات الماضية ومن المتوقع أن تشهد مباراة ليفربول ووست هام غياب هم، سمير نصري، وينستون ريد،أندري مايكولايوفيتش، وينستون ريد، إلا أنه أكد خلال نهاية حديثه أن الفريق لن يشهد أي غيابات أخرى بسبب الإيقاف.

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موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

سيكون توقيت مباراة الليفر ووست هام يونايتد اليوم الاثنين "4/2/2019" فى تمام الساعة "22:00" العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعة "23:00" الحادية عشر مساءا.