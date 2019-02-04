اونلاين | بث مباشر| مباراة بيراميدز والداخلية اليوم

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بث مباشر| مباراة بيراميدز والداخلية اليوم

سيكون عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراة جديدة لفريق بيراميدز ببطولة الدوري المصري ، ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا علي الداخلية علي ملعب كلية الشرطة اليوم الاثنين ىضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، كورة لايف مشا

هدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر.

بيراميدز صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، يدخل مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز ومطاردة الزمالك على الصدارة، ويقدم بيراميدز مستوى رائع في الموسم الحالي، وكان الفريق قد تعادل في أخر مبارياته مع الزمالك 3-3 في مباراة مثيرة بالدوري، وسيعول فريق بيراميدز على البرازيل كينو نجم الفريق في لقاء اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية.

على الجانب الأخر سيدخل فريق الداخلية لقاء اليوم، وهو في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للتفدم غي جدول الترتيب وتحسين موقفه في بطولة الدوري هذا الموسم، وسيعول علاء عبد العال مدرب الفريق على اسلام جابر نجم الفريق، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية.

وتنطلق مباراة بيراميدز والدخلية في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، تذاع مبارة بيراميدز والدخلية بشكل حصري علي قناة النيل الرياضية واون سبورت، وانتهت مباراة الدور الأول لصالح بيراميدز بثلاث أهداف مقابل لهدف وحيد للداخلية.

