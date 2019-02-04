اونلاين | رابط liverpool الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOL

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رابط liverpool الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOL

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف وست هام يونايتد، ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء الإثنين، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOL

ويدخل ليفربول اللقاء متاثرا بتعادله مع ليستر سيتي، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

رابط liverpool الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOL

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

رابط liverpool الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOL

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطتين، والذي فاز على أرسنال، مساء الأحد، فيما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.

رابط liverpool الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOLوفي حال فوز ليفربول، سيعود الفارق بيه وبين السيتي لـ5 نقاط.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.

رابط liverpool الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOL

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وأرنولد للإصابة.

أزمة كلوب مستمرة

وسيضطر كلوب للاستعانة بلاعب الوسط هندرسون، للعب في مركز الظهير الأيمن، مثلما فعل أمام ليستر، لتعويض غياب أرنولد المصاب.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ماتيب- هندرسون

ميلنر- شاكيري- فينالدوم

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2، بتعليق: حفيظ دراجي

رابط liverpool الآن بث مباشر ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام اليوم| مشاهدة مباراة LIVERPOOL