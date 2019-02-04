اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز والدخلية اليوم الإثنين 4-2-2019 في الدوري الممتاز 2019

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مشاهدة مباراة بيراميدز والدخلية اليوم الإثنين 4-2-2019 في الدوري الممتاز 2019

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مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية | مشاهدة ماتش بيراميدز والداخلية | بث مباشر بيراميدز والداخلية | بث مباشر لمباراة بيراميدز والداخلية | قناة on sport بث مباشر

شاهد متش بيراميدز والداخلية بث مباشر , مرحلة الاياب الدوري المصري 2018-2019 الدور الثاني الجولة الحادية والعشرون , في 90 دقيقة من الاشغال الشاقة المؤبدة سنكون علي موعد مع مباراة بيراميدز والداخلية لحساب الاسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري الممتاز علي ملعب الداخلية ملعب كلية الشرطة بالعباسية.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية | مشاهدة ماتش بيراميدز والداخلية | بث مباشر بيراميدز والداخلية | بث مباشر لمباراة بيراميدز والداخلية | قناة on sport بث مباشر

مباراة الجولة الرابعة بين بيراميدز والداخلية قد انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3-1 في مباراة عصيبة احرز فيها ثلاثية بيراميدز كلا من علي جبر وكينو ومجدي افشة في المقابل سجل هدف الداخلية اللاعب اسلام جابر نجم الفريق الشرطي هذا الموسم , المباراة اليوم ستكون هامة لفريق بيراميدز من اجل تحقيق الانتصار والثلاث نقاط لمواصلة الصراع علي لقب الدوري المصري هذا الموسم رفقة كلا من الاهلي والزمالك.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية | مشاهدة ماتش بيراميدز والداخلية | بث مباشر بيراميدز والداخلية | بث مباشر لمباراة بيراميدز والداخلية | قناة on sport بث مباشر

مباراة بيراميدز اليوم.

الدوري المصري 2018-2019

مرحلة الاياب

الجولة الحادية والعشرون

ملعب كلية الشرطة

موعد المباراة.

يوم الاثنين 4 فبراير 2019

الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة

الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت السعودية

القناة الناقلة.

ستنقل المباراة عبر قنوات اون سبورت الرياضية والنايل سبورت الفضائية المصرية.A