شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتوقع الفائز في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي حاليًا، أن برشلونة ستكون له الأغلبية في كلاسيكو الأرض أمام الميرنجي.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني، أن رونالدو توقع فوز برشلونة على الريال في كأس إسبانيا، وذلك خلال حديثه مع زملائه السابقين في الفريق الملكي.

وأضاف الموقع، أن رونالدو يري بأن فريق برشلونة هو الأقرب لتحقيق الفوز في كلاسيكو الأرض.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

فيما واصل لاعبي ريال مدريد تدريباته، استعدادًا لمباراة برشلونة في الكأس، حيث خضع بعض اللاعبين لتدريبات استشفائية بعد مباراة الفريق ضد ألافيس بالدوري الإسباني.

وعاد خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد لتدريبات الفريق الجماعية، من أجل تدعيم صفوف الملكي قبل مواجهة برشلونة المنتظرة في بطولة الكأس.

ويذكر أن ريال مدريد قد أطاح بفريق جيرونا من الدور ربع النهائي، بعد فوزه عليه بمجموع المباراتين بنتيجة 7-3 في مباراتي الذهاب والإياب.