شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط مورينيو في أحد مباريات الهوكي بروسيا والان مع التفاصيل

السعوديو نيوز 365- شهدت احد مباريات الهوكي في روسيا لقطة طريفة بطلها البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي. وتواجد مورينيو كضيف شرف في أحد مباريات الهوكي، لكنه سقط اثناء قيامه بضربة البداية في مشهد طريف لجميع الحضور. ولا يشغل البرتغالي حاليا منصب المدير الفني لأي فريق بعد أقالته الفترة الماضية من تدريب فريق مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج.

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