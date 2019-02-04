شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يوضح أسباب الخسارة أمام ليون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حاول كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تبرير هزيمة الفريق أمام أولمبيك ليون أمس الأحد، في إطار مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

وقال مبابي: غياب نيمار دا سيلفا مؤثرًا في خطة باريس سان جيرمان مثلما كان الحال في العام الماضي، وعلينا الاعتراف بذلك، وهذا سبب رئيسي في الخسارة أمام ليون.

وأستشهد: بالنجمين الكبيرين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ليؤكد أن كلامه بخصوص نيمار صحيح، وأن غيابه عامل أساسي في الخسارة.

واوضح: أسألوا فالفيردي هل من السهل اللعب بدون ميسي؟ أذهبوا إلي يوفينتوس وأسأل أليغري هل من السهل اللعب بدون رونالدو؟ بالطبع الأمر أصعب علينا من دون نيمار.

وأختتم: يجب ألا نكرر الأخطاء التي حدثت في الماضي، وإلا كان ذلك يعني أننا لم نتعلم شيئاً مما جري.

ونال نادي العاصمة الفرنسية أول هزيمة في الدوري هذا الموسم، علي يد ليون بهدفين لهدف، علي ملعب بارك أولمبيك ليون، ليتوقف رصيد باريس عند النقطة 56 في صدارة الترتيب، بينما أرتفع رصيد ليون إلي النقطة 43 في المركز الثالث.