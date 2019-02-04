شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يتعادل مع الشباب 1 / 1 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- انتهت مباراة الرائد والشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تقدم الشباب عن طريق اللاعب بوديسكو في الدقيقة 9 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفار، وإدرك الرائد التعادل بواسطة اللاعب عبدالله الشامخ من تصويبة قوية في الدقيقة 43 من الشوط الأول.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الشباب للنقطة 34 في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري السعودي، وارتفع رصيد الرائد للنقطة 23 في المركز العاشر.
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