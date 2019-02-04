شكرا لقرائتكم خبر عن فينسوس جونيور.. نجم ريال مدريد في 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- سلطت صحيفة ماركا الأسبانية الضوء على العروض الجيدة التي يقدمها البرازيلي فينسوس جونيور لاعب ريال مدريد في 2019.

وقالت الصحيفة الأسبانية أن البرازيلي ظهر بقوة في أخر 9 مباريات للفريق الملكي، والتي استطاع فيها ريال مدريد تحقيق 7 انتصارات.

وتابعت الصحيفة، كانت المباراة الأولى التي خسروا فيها هي مباراتهم ضد ريال سوسيداد على البرنابيو وهي أخر خسارة في الليخا لريال مدريد والأخرى كانت ضد ليجانيس في كأس ملك اسبانيا.

وأضافت في مباراة سوسيداد ورغم الخسارة كان فينيسيوس جونيور اللاعب الأكثر إثارة للإعجاب في ليلة كانت مخيبة للآمال، وكان ايضاً لامعا في الفوز 3-0 على ليجانيس التي وضعت قدمهم في ربع نهائي كاس الملك، حيث انه كان قريب من التسجيل في تلك الليلة

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وأكملت، وفي العودة ضد ليجانيس قام بعرض مثير في الرواق الأيسر حيث بلغت سرعته 33.9 كم/ساعة وقدم تمريرة مثالية لبراهيم دياز والتي لم يتمكن من تحويلها الى هدف.

وواصلت الصحيفة الأسبانية، في الفوز على أشبيلية سرق الانظار في الدقيقة 21 عندما راوغ ثلاثة لاعبين قبل ان يعطي الكرة لداني سيبالوس الذى أهدر الفرصة، وضد جيرونا كان حاسماً مرة أخرى حيث فاز بركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني وبعدها قدم المساعدة لفريقه في الفوز بأربعة اهداف مقابل اثنين.

وتابعت، يوم الخميس الماضي في مباراة جيرونا أعطى تمريرة رائعة لمارسيلو وكان من سوء الحظ أن يرى أن تمريرته لم تسكن الشباك.

وأتمت، تمكن من تسجيل هدفه الأول في الدوري يوم الأحد ضد الافيس قبل عشر دقائق من صافرة النهاية وبعد ان تم استبداله غادر الملعب وسط تصفيق حار من جمهور البرنابيو.