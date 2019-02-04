انت الان تتابع ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة قبل يومين من الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في فخذه الأيمن، عن التدريبات الجماعية لفريقه برشلونة الأسباني الإثنين وذلك قبل يومين من استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، حسب صور بثها النادي الكاتالوني.

ويعاني الأرجنتيني من تقلص عضلي بحسب الصحف المحلية تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا (2-2) السبت، وقد شوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه إحدهما من ركلة جزاء.

وصرح مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي بعد المباراة "يعاني (ميسي) من انزعاج بسيط، يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما سيقوله الأطباء لنا".

من جانبه، تدرب الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بمفرده، وهو لا يزال يتعافى من إصابة في كاحله الأيسر.