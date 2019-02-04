الامارات | بالصور.. لاعب يوفنتوس يتعرض لحادث سير مروع

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لاعب يوفنتوس يتعرض لحادث سير مروع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس الإيطالي، لحادث سير قوي، أسفر عن تحطم الجزء الأمامي من سيارة اللاعب.
وقالت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن الحادث وقع على الطريق السريع الذي يربط بين بلديتي ليفورنو فيراري وسانثيا، في شمال إيطاليا.
وأضافت الصحيفة أن خدمات الطوارئ التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث أكدت أن اللاعب لم يتعرض لأي إصابات.
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