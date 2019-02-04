شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي أتلتيكو مدريد جاهز لديربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقترب كوكي ريسوريكسيون وساؤول نيجويز ودييجو جودين، ثلاثي فريق أتلتيكو مدريد، من التعافي من إصاباتهم والعودة للمشاركة مع الفريق، وذلك قبل مباراة «ديربي» العاصمة الإسبانية يوم السبت المقبل أمام نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، تدرب جودين وكوكي أولا بالكرة وبإيقاعات مختلفة، مثلما فعل الثنائي الأسبوع الماضي، ثم قام نيجويز بأداء العديد من التدريبات، خلال عملية التعافي من الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون اللاعبون الثلاثة جاهزين تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لمواجهة النادي الملكي، وهي المباراة التي سيغيب عنها بشكل مؤكد كل من دييجو كوستا وستيفان سافيتش. ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة ترتيب «الليجا» برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث.