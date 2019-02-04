الأهلي يطمئن على ترتيبات سفر الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

اجرى خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من الاتصالات الهاتفية خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية في تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا المحدد لها 12 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واشار الموقع الرسمي للأهلي الى ان مرتجي تواصل هاتفيًا مع السفير محمد أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا؛ من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الأهلي وإقامة البعثة وغيرها من الأمور المرتبطة برحلة الفريق .

ومن جهته، كثف سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني لفريق الأهلي أيضا من اتصالاته مع السفارة المصرية في دار السلام العاصمة التنزانية ومسئولي نادي سيمبا؛ لترتيب كافة الأمور الخاصة بالرحلة.

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