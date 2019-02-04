المدير الفني لليفربول: غياب المدافع جوميز ضربة للفريق

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أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم, يورجن كلوب, أن غياب مدافعه جو جوميز لمدة غير معلومة بعد إجراء اللاعب جراحة تساعد في إتمام تعافيه من الكسر, الذي تعرض له على مستوى الجزء الأسفل للساق, تعد بمثابة ضربة للريدز.

واشار كلوب, في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي ليفربول اليوم الاثنين “هذه ضربة للاعب ولنا لأن جوميز قبل الإصابة كان يقدم مستويات رائعة”.

وأضاف المدرب الألماني “لكننا نقدره بشكل كبير وسنمنع المخاطرة به احتراما لحاضرنا ومستقبلنا لذلك فلتكن هذه الخطوة وعندما يعود سيكون جاهزا, وكانت استجابته خلال التأهيل رائعة لكن الالتئام لم يكن بالصورة المأمولة لذا وجب التدخل ثم سيعود”.

يذكر أن جوميز كان قد شارك مع الريدز في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم قبل الإصابة التي تعرض لها في 5 ديسمبر الماضي أمام نادي بيرنلي.

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