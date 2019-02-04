شكرا لقرائتكم خبر عن "البديل السوبر".. عمار حمدى يحصد نقطة للاتحاد أمام المصرى بالتعادل 2 / 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

تقدم المصرى بهدف عن طريق سعيدو سنبورى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة من ركلة جزاء ثم تعادل عمار حمدى للاتحاد السكندرى بتسديدة سكنت شباك الزنفلى حارس زعيم الثغر ثم نجح محمود حمدى فى الدقيقة 70 فى تسجيل الهدف الثانى للمصرى لتصبح النتيجة 2 / 1 ثم عاد عمار حمدى ليخطف التعادل مجددًا للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 91.

يذكر أن الشوط الأول انتهى بتقدم المصرى بهدف نظيف سجله سعيدو سنبورى من ركلة جزاء قبل أن يدفع حلمى طولان مدرب الاتحاد السكندرى بالبديل عمار حمدى الذى نجح فى إدراك التعادل لفريقه ثم خطف حمد التقدم للمصرى ثم عاد البديل عمار حمدى ليسجل الهدف الثانى الذى حقق نقطة لفريقه من مواجهة المصرى ليرفع الأخير رصيده من النقاط لـ26 فى المركز السابع بينما أصبح الاتحاد السكندرى يمتلك 21 نقطة وفى المركز السادس عشر.