شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. بعد نهاية الميركاتو الشتوى.. القيمة التسويقية لأندية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى موسم الانتقالات الشتوية بنهاية شهر يناير الماضى، ليعلن عن القوائم النهائية لأندية الدورى العام، التى ستكمل الموسم الجارى حتى نهايته، بعد أن أبرمت فرق البطولة المحلية العديد من الصفقات التى غيرت فى شكل وقيمة قوائم الأندية.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء على القيمة التسويقية لأندية الدورى العام بعد نهاية الميركاتو الشتوى.





الأهلى: 670 مليون جنيه

بيراميدز: 599,210 مليون جنيه

الزمالك: 396,774 مليون جنيه

مصر المقاصة: 147,778 مليون جنيه

الإسماعيلى: 144,742 مليون جنيه

إنبى: 134,620 مليون جنيه

الاتحاد السكندرى: 134,215 مليون جنيه

سموحة: 131,178 مليون جنيه

طلائع الجيش: 117,413 مليون جنيه

المصرى: 112,352 مليون جنيه

بتروجت: 98,181 مليون جنيه

وادى دجلة: 96,764 مليون جنيه

المقاولون العرب: 95,752 مليون جنيه

الإنتاج الحربى: 87,047 مليون جنيه

الجونة: 83,605 مليون جنيه

الداخلية: 73,889 مليون جنيه

حرس الحدود: 65,791 مليون جنيه

النجوم: 51,621 مليون جنيه