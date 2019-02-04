شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "حمد" يُعيد المصرى للتقدم أمام الاتحاد السكندرى 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمود حمد لاعب المصرى البورسعيدى فى إعادة التقدم لفريقه أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقامة بينهما حاليًا، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

تقدم المصرى بهدف عن طريق سعيدو سنبورى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة من ركلة جزاء ثم تعادل عمار حمدى للاتحاد السكندرى بتسديدة سكنت شباك الزنفلى حارس زعيم الثغر ثم نجح محمود حمدى فى الدقيقة 70 فى تسجيل الهدف الثانى للمصرى لتصبح النتيجة 2 / 1.

وجاء هدف محمود حمد من عرضية متقنة من أحمد ياسر لاعب المصرى الذى حولها إلى حمد ليحول الكرة برأسية داخل شباك زعيم الثغر ليتقدم بالهدف الثانى للفريق البورسعيدى.