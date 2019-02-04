شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدى السفير درع النادى فى كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الفريق فى كينيا، الشكر للسفير المصرى بكينيا خالد الأبيض وأعضاء السفارة وذلك على حسن الاستقبال وتذليل كل الصعاب للبعثة.

وأضاف زادة أن السفارة المصرية تعد واجهة مشرفة لمصر فى كينيا وتم تسليم درع نادى الزمالك وعلم النادى للسفير المصرى بكينيا فى حضور المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق المرافقين لبعثة الزمالك فى كينيا.

كان فريق الزمالك قد واجه جورماهيا الكينى أمس الأحد فى الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية وتعرض للخسارة بأربعة أهداف مقابل هدفين وسيعود إلى القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء.