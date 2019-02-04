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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدير بطولة أمم أفريقيا يتفقد استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محمد فضل، مدير النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يرافقه أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، وممثل عن الاتحاد الأفريقى "كاف" منذ قليل استاد الإسماعيلية، للوقوف على جاهزيته استضافة إحدى مجموعات البطولة المقرر انطلاقها فى يونيو المقبل.
واستقبل الوفد المهندس سيد عبد النعيم "رسلان" عضو مجلس إدارة الإسماعيلى وسيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من مسئولى النادى خلال الجولة التى شملت مدرجات الملعب وبوابات الدخول والخروج وأرض الملعب وغرف استبدال الملابس والحكام بجانب أرض الملعب قبل أن يتم تدوين عدة ملاحظات سيتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كان اتحاد الكرة قرر استضافة الإسماعيلية لإحدى مجموعات البطولة، فى ظل حجم الإمكانيات التى تتمتع بها سواء الملاعب أو فنادق الإقامة أو وسائل التنقل.
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