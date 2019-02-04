بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × وست هام

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف وست هام يونايتد، ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متاثرا بتعادله مع ليستر سيتي، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطتين، والذي فاز على أرسنال، مساء الأحد، فيما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.

وفي حال فوز ليفربول، سيعود الفارق بيه وبين السيتي لـ5 نقاط.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.