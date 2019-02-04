رمضان صبحي يقود قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لخوض مباراة إنبي غدا الثلاثاء في بطولة الدوري. وضمت القائمة شريف إكرامي ومحمد الشناوي لحراسة المرمى ومحمد هاني وسعد سمير وأيمن أشرف وباسم علي والتونسي علي معلول ومحمود وحيد للدفاع وحسام عاشور وهشام محمد وعمرو السولية وناصر ماهر وكريم وليد نيدفيد وحسين الشحات والأنجولي جيرالدو ورمضان صبحي وأحمد حمودي للوسط والنيجيري جونيور اجاي وصلاح محسن للهجوم.

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