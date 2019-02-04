شاهد.. التعادل يحسم مواجهة الاتحاد والمصري المثيرة في الدوري

انتهت احداث مباراة الاتحاد السكندري والمصري بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 للدوري .
تقدم سعيدو سنبوري في التقدم بالهدف الاول للفريق البورسعيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ليفرض الضيوفسيطرتهم التامة علي مجريات اللعب وتصدي القائم والعارضة لفرصتين محققتين لزيادة النتيجة .
في الشوط الثاني نجح البديل عمار حمدي في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 61، الا ان المصري تدارك الامر سريعاً ليرد
وفي الدقيقة الاولي من الوقت بدل الضائع ينجح عمار حمدي في تسجيل ثاني اهداف زعيم الثغر لتنتهي المباراة بنتجة 2-2 .
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد الي 21 نقطة في المركز 16 ، كما ارتفع رصيد المصري الي 26 نقطة في المركز السابع .
شاهد الأهداف ..
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