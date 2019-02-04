شاهد.. التعادل يحسم مواجهة الاتحاد والمصري المثيرة في الدوري

كتب- وليد خليل

انتهت احداث مباراة الاتحاد السكندري والمصري بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة 21 للدوري .

تقدم سعيدو سنبوري في التقدم بالهدف الاول للفريق البورسعيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ليفرض الضيوف

سيطرتهم التامة علي مجريات اللعب وتصدي القائم والعارضة لفرصتين محققتين لزيادة النتيجة .

في الشوط الثاني نجح البديل عمار حمدي في ادراك هدف التعادل في الدقيقة 61، الا ان المصري تدارك الامر سريعاً ليرد

بالهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق محمود حمد .

وفي الدقيقة الاولي من الوقت بدل الضائع ينجح عمار حمدي في تسجيل ثاني اهداف زعيم الثغر لتنتهي المباراة بنتجة 2-2 .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد الي 21 نقطة في المركز 16 ، كما ارتفع رصيد المصري الي 26 نقطة في المركز السابع .

شاهد الأهداف ..