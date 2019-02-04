عواد وكاسونجو يقودان تشكيل الوحدة أمام الاتحاد في الدوري السعودي

محمد عواد حارس مرمي الوحدة السعودي كتب- وليد خليل أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الوحدة، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف الاتحاد ضمن منافسات الجولة 18 لدوري كأس الأمير الجولة 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان ويضم تشكيل الوحدة كلا من : حارس المرمي: محمد عواد الدفاع: فواز الصقور، ريناتو شافيز، عبد الله الزوري، ساري عمرو الوسط: موريس، باخشوين، اوتيرو الهجوم: ماركوس جاليرمي، كاسونجو، عصام الجبالي .

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