علاء عبد العال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة بيراميدز

علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية أعلن علاء عبد العال المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذي يواجه بيراميدز، مساء اليوم في إطار مباريات الأسبوع الـ 21 من 21 من الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: محمد صبحي لحراسة المرمى ورشاد فاروق وإبراهيم أبو اليزيد ومحمود شديد ومصطفى عبد الوهاب كالوشا للدفاع وحجاج عويس والنيجيري إيمانويل ايجيبتور وأحمد بحبح وأحمد سعيد اوكا للوسط وحسام باولو وإسلام جابر للهجوم

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