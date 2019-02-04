شاهد.. مباراة الداخلية وبيراميدز في الدوري الممتاز

مباراة الداخلية وبيراميدز - ارشيفية
تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الداخلية وبيراميدز، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، في السابعةوالنصف مساء، على ملعب ستاد كلية الشرطة، في الأسبوع الـ
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 39 نقطة بينما يحتل فريق الداخلية المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.
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