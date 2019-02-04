لاسارتي يشيد بكريم نيدفيد في جلسة ثنائية

كريم نيدفيد لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة ثنائية مع كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط المتألق مؤخرا. لاعب الوسط المتألق مؤخرا. وطلب لاسارتي من نيدفيد الاستمرار بنفس التألق والتركيز بشكل أكبر في المرحلة القادمة التي ينتظر منه الكثير. وأشاد لاسارتي بمستوى اللاعب وطالبه ببذل المزيد من الجهد للتواجد باستمرار في التشكيل الأساسي والتألق مع الفريق.

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