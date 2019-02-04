مباراة الأهلي وإنبي لأعضاء العمومية فقط

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عُقِد الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي وإنبي ، ظهر اليوم الاثنين، بستاد القاهرة لمناقشة جميع الترتيبات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، التي تقام في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري العام.
حضر الاجتماع ممثلا عن الأهلي، اللواء علاءصلاح مدير أمن النادي، وبمشاركة قيادات مديرية أمن القاهرة. وأسفر الاتفاق عن حضور 500 فرد من أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، باعتباره الفريق الضيف يتسلم الأهلي الدعوات الخاصة بهم من مسئولي إنبي، النادي المنظم للمباراة.
وذلك وفقًا للاتفاق المسبق الذي تم بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في حضور ممثلي أندية الدوري، لتحديد الأعداد المسوح لها بحضور المباريات. وأسفر عن تحديد 3000 فرد للنادي المنظم، و1500 لوزارة الشباب، و500 دعوة للنادي الضيف. علمًا بأنه لن يتم السماح بدخول أي شخص إلى المباراة إلا لحاملي الدعوات مصحوبة ببطاقات العضوية الخاصة بالنادي الأهلي
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