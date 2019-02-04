بالصور .. بوابة الوفد تسلم وليد سليمان جائزة أفضل لاعب

كتب: محمد اللاهوني - تصوير : دينا الباسوسي

تسلم وليد سليمان صانع ألعاب فريق الأهلي جائزة أفضل لاعب في عام 2018 التي حصل عليها في الاستفتاء الذي طرحته بوابة الوفد.

وقام الزميل مجدي حلمي رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية والزميل محمد اللاهوني الصحفي بالقسم الرياضي بتسليم وليد سليمان الجائزة على

هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين في ملعب مختار التتش.

وكان وليد سليمان قد حصد أعلى الأصوات مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك في الاستفتاء الذي طرحته بوابة الوفد الإلكترونية.

وحصل النادي الأهلي على لقب أفضل نادي مع الزمالك والاتحاد كما نال المغربي وليد أزارو لقب أفضل لاعب أجنبي مع التونسي فرجاني ساسي. وحظى استفتاء بوابة الوفد بمشاركة أكثر من 800 ألف مواطن..

وتم تسليم الجوائز في احتفالية ضخمة في حزب الوفد. وساهم وليد سليمان في صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا والفوز بلقب الدوري في الموسم الماضي.