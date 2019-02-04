رياضة | التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري والاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة المصري والاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.

وتقدم المصري بهدف عن طريق سادو سانبورى من ركلة جزاء في الدقيقة 12 ، ثم تعادل لزعيم الثغر بهدف عن طريق عمار حمدي في الدقيقة 61، وتقدم المصري من جديد عن طريق محمود حمد في الدقيقة 70 ، ونجح عمار حمدي في تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد السكندري في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد المصري إلى 26 نقطة في المركز السابع.