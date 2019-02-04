رياضة | بسبب رونالدو.. نجم يوفنتوس في طريقه للرحيل

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يريد نادي يوفنتوس في امتصاص غضب اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا صانع ألعاب الفريق، بعد الأحداث في مباراة بارما الماضية في الكالتشيو، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "لا ستامبا"، إن إدارة السيدة العجوز لا تريد توقع عقوبات على اللاعب، وإستدعائه لمعرفة سبب غضبه خلال المباراة.

وترك باولو ديبالا مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ضد بارما، قبل انتهائها بدقائق قليلة، خاصة بعد انتهاء التبديلات وعدم مشاركته مع الفريق.

وأصبحت الأمور معقدة للغاية بين ديبالا ومدربه أليجري في الفترة الأخيرة، حيث لا يشارك اللاعب الأرجنتيني بصفة أساسية مع يوفنتوس منذ قدوم كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.