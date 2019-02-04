رياضة | كينو وخريبين يقودان هجوم بيراميدز أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينو وخريبين يقودان هجوم بيراميدز أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسن القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الداخلية بعد قليل، في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة"

خط الهجوم : كينو - عمر خريبين.

أما البدلاء :-

أحمد دعدور - محمد فاروق - محمد فتحي - عمر جابر - عمر جابر - جون سيفونتيس - كريستيان بينافينتي.