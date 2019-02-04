رياضة | لماذا جدد مودريتش عقده مع ريال مدريد ؟

2- العائلة.

- عائلته مستقرة جدًا في مدريد، الطقس وحب الناس وكذلك الطعام، يشعر لوكا وعائلته بالراحة في مدريد، فالكرواتي يثمّن استقرار عائلته ويعتبره واحدٌ من أهم الأسباب التي جعلته ناجحًا، هو يخطط للاستمرار في مدريد حتى لو اعتزل كرة القدم.

3- مستقبله في النادي.

- يشعر مودريتش بوضوح مستقبله بعد الاعتزال، بعد رؤية زيدان، ألونسو، راؤول، سولاري في الفالديبياس، يريد الكرواتي أن يكون مرتبطًا مع الملكي في المستقبل، وهو يشعر بأنه قادرٌ على المساهمة في وظيفة جديدة، ويريد أن يعتزل وهو يملك رابطة قوية مع النادي.