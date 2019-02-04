رياضة | فبراير يحمل مواجهات نارية لريال مدريد

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، إلى أنه سيتم خوض مباراتي كلاسيكو، ومباراة ديربي ومباراة بدوري أبطال أوروبا في شهر فبراير، حيث يواجه ريال مدريد شهر فبراير المزدحم مع مباريات في ثلاث مسابقات.

وأوضح الموقع الرسمي للملكي أن ريال مدريد بدأ شهراً متطلباً سيخوض فيه التزامات مهمة في الليجا، دوري أبطال أوروبا وكأس الملك. عقب افتتاح شهر فبراير بفوزٍ على ألافيس.

وسوف يخوض اللوس بلانكوس ست مباريات أخرى: ثلاث جولات في الليجا، وذهاب وإياب نصف نهائي كأس الملك وذهاب دور الـ16 في البطولة القارية، ومن أبرز تلك المواجهات مباراتا كلاسيكو وديربي.

وتأتي المباراة القادمة لرجال سولاري يوم الأربعاء ضد برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، بعد ثلاثة أيام، يخوض البلانكوس مباراة الديربي في الليجا ضد أتلتيكو مدريد على أرضية واندا متروبوليتانو.

وفي يوم الأربعاء، 13 فبراير، يزور الفريق ملعب أياكس في ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

في يوم الأحد، 17 أبريل، يستقبل ريال مدريد منافسه جيرونا في الجولة 24 من الليغا، على أن يزور، في عطلة الأسبوع 23-24 فبراير، فريق ليفاني في الجولة 25.

ولاختتام شهر فبراير، سيخوض الفريق في 26، 27 أو 28 فبراير مباراة كلاسيكو جديدة ضد برشلونة، على أرضية سانتياغو برنابيو، في إياب نصف نهائي الكأس.